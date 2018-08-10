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Минэкономразвития РФ допустило ускорение инфляции из-за ослабления рубля

Экономика

Помесячные темпы роста потребительских цен в последнем месяце лета будут находиться на околонулевом уровне

Минэкономразвития РФ допустило ускорение инфляции из-за ослабления рубля
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 10 августа 2018, 12:39 — REGNUM  Ослабление рубля в августе может ускорить инфляцию в России во втором полугодии текущего года, об этом говорится в докладе министерства экономического развития РФ, опубликованном 10 августа на сайте ведомства.

Вместе с тем, как следует из документа, влияние данного фактора является ограниченным из-за снижения переноса валютного курса на инфляцию, наблюдаемого в 2017—2018 годах.

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По оценке министерства, помесячные темпы роста потребительских цен в последнем месяце лета будут находиться на околонулевом уровне, однако годовая инфляция может увеличиться от 2,9% до 3,1%.

Напомним, снижение курса рубля по отношению к доллару США началось 8 августа на фоне сообщений о подготовке американских властей к введению новых ограничительных мер против России в связи с «делом Скрипалей».

Так, в ходе торгов 10 августа на Московской бирже доллар США поднимался выше 67 рублей впервые с августа 2016 года.

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