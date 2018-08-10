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На птицефабрике «Костромская» выявлена очередная вспышка птичьего гриппа

Экономика

В очаге заболевания готовятся необходимые меры для недопущения его распространения

На птицефабрике «Костромская» выявлена очередная вспышка птичьего гриппа
Sheila
Карантин для птицы

Кострома, 10 августа 2018, 12:39 — REGNUM  В Костромской области выявлен птичий грипп. Очаг заболевания находится на территории птицефабрики «Костромская» Костромского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора 10 августа, генетический материал вируса гриппа А птиц был выявлен в патологическом материале, отобранном от кур, принадлежащих предприятию.

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В настоящее время для проведения обследования птицефабрики, а также определения границ эпизоотического очага и угрожаемой зоны создана специальная комиссия.

«В неблагополучном пункте работают специалисты Государственной ветеринарной службы Костромской области под контролем Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям»,уточнили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, вспышка птичьего гриппа у кур, принадлежащих птицефабрике «Костромская» в деревне Харино Костромского района, была выявлена в декабре 2017 года. Вся продукция фабрики была снята с продажи, на самом предприятии введён карантин. При этом отмечалось, что обнаруженный вирус группы А подтипа Н5 для человека неопасен. На фабрике была проведена полная дезинфекция, а всё поголовье — более 600 тысяч кур — было уничтожено. В марте 2018 года карантин был снят. После этого на предприятии в течение трёх месяцев действовал «запрет на вывоз инкубационного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства».

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Птичий грипп
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