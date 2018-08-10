Новый пакет санкций США спровоцирует в РФ панику — экономист

Москва, , 12:25 — REGNUM Новый пакет санкций США против РФ может стать серьезным ударом для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

США планируют ввести новые санкции против РФ с 22 августа. В этот раз ограничения могут коснуться работы российских госбанков. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже отметил, что если такие ограничения будут введены, то это фактически обозначит начало экономической войны между РФ и США.

«Это и есть полноценная экономическая война, которая началась в тот самый момент, когда Запад решил изолировать Россию», — уверен Деев.

По его словам, если США введут ограничения против российский банков, то это затронет костяк всей национальной банковской системы.

«Они будут лишены возможности проводить стандартные долларовые операции через корреспондентские счета в зарубежных банках, фактически их активы будут полностью заморожены. Стоит отметить, что по отдельным банковским структурам объем этих активов может составлять более половины всего оборотного капитала», — отмечает Деев.

Однако, уверен он, не меньшим риском становится и потенциальный запрет нерезидентам работать с российским госдолгом, то есть с облигациями. О введении таких ограничений США также ранее предупреждали.

«Несмотря на то, что эта мера коснется только новых выпусков, не стоит забывать, что в руках нерезидентов сейчас облигаций более чем на 2 млрд рублей. Мгновенный выход из них с последующей конверсией указанной суммы в иностранную валюту для вывода спровоцирует в стране еще большую экономическую панику, чем ту которую мы наблюдаем сейчас», — опасается Деев.