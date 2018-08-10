Рабочие орловского «Научприбора» обратились к врио губернатора

Орел, , 12:23 — REGNUM Сотрудники орловского завода «Научприбор» обратились с просьбой к врио губернатора Андрею Клычкову встретиться с ними — рабочие хотят получить прямые ответы на вопросы о судьбе предприятия. Ролик с обращением сотрудников предприятия опубликован 9 августа на Youtube.

Сотрудники завода рассказывают, что имущество предприятия буквально растаскивается неизвестными людьми, а это значит, что работу свою в Орле предприятие вряд ли возобновит и около сотни его работников должны искать новую работу

«Очень нужна ваша помощь. Больше 100 человек работали, останутся без работы. И что им делать? Помогите. Хотя бы назначьте встречу, объясните, какие перспективы», — просят сотрудники предприятия врио губернатора Андрея Клычкова.

Как сообщало ИА, НПАО «Научприбор» находится в простое с августа, зарплата работникам выплачивается по закону — в размере двух третей от оклада. В правительстве региона уже выступили с комментарием о том, что «ситуация под контролем», с рабочими встречался начальник департамента промышленности Геннадий Парахин, однако убедить людей в том, что сокращения им не грозят, он не смог.

«В пятницу нас вывели как собак на улицу и заставили на коленке какие-то документы подписывать. С металлоискателями людей обыскивали, боялись, что мы станки разберем. Но вопрос не в этом, производству по-любому кирдык. А где мне работу найти? Работать негде», — заявил один из рабочих на встрече с Парахиным.

В правительстве утверждают — «Научприбор» продолжит работу. Правда, судя по всему, уже не в Орле.

«В настоящее время «Научприбор» ведет работу над рядом перспективных НИОКР. Однако запуск проектов требует времени в связи с большим объемом подготовительных процедур. По мнению акционеров предприятия, продуктивным направлением его развития является металлообработка. Основной потребитель указанной продукции находится в Санкт-Петербурге, в связи с чем целесообразно перенести часть профильного производства в северную столицу путем создания дочерней компании», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Орловские специалисты в перспективе могут быть трудоустроены на заводе в Санкт-Петербурге, утверждают орловские чиновники. Правда, ни количества специалистов, ни сроков не называют. Да и маловероятно, что орловские рабочие готовы перебраться в Санкт-Петербург. А этом значит, что работу им, несмотря на заверения Парахина, искать все же придется. В правительстве региона также утверждают, что сектор приборостроения сохранит орловскую прописку, а центр научных разработок в Орле будет усилен. Однако, опять же, никакой конкретики не приводят.

Отметим, что за последние годы Орел уже потерял несколько промышленных предприятий: со скандалами, долгами по зарплате. Индекс промышленного производства в регионе стабильно падает по итогам первого полугодия 2018 года к январю-июню 2017-го он составил 98,5%, а по уровню безработицы (по данным Росстата) Орловская область последнее время занимает печальное лидерство среди регионов ЦФО (5,5% на второй квартал 2018 года).

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