«Иначе дефолт и доллар по 50 грн»: Киев в сентябре удовлетворит МВФ

Киев, , 12:23 — REGNUM Сотрудничество Украины с МВФ не решит структурные проблемы экономики страны и не остановит ее деиндустриализацию, заявил сегодня, 10 августа, глава Совета украинского Нацбанка Богдан Данилишин.

«В процессе экономических реформ мы должны в первую очередь полагаться на себя, а не на МВФ, Всемирный банк или другие уважаемые международные организации. Мы должны быть благодарны им за поддержку и руку помощи в трудное время», — отмечает, в частности, Данилишин.

Вместе с тем, по мнению представителя НБУ, продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности на Украине, а также снизит риски колебаний курса гривны и облегчит возврат внешних долгов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представители бизнеса призвали правительство Украины, МВФ и международных партнеров Украины достичь согласия относительно разблокирования транша в размере 1,9 миллиарда долларов в рамках программы Фонда.

«Мы уверены, что сейчас поставлены на карту 2 года роста ВВП Украины, финансовая стабильность Украины, что была так тяжело достигнута, миллиарды долларов инвестиций, тысячи рабочих мест, отток украинцев за рубеж и надежда на лучшее будущее», — подчеркнули инициаторы обращения.

26 июля МВФ одобрил обновленный план Украины по созданию Антикоррупционного суда, сняв таким образом одну из главных преград на пути к получению Киевом следующего транша.

Ключевым спорным вопросом остается цена на газ для населения Украины — МВФ требует в очередной раз ее повысить. В конце июля исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова заявила, что переговоры с Фондом относительно бюджета и цен на газ на Украине «конструктивны и есть надежда, что они завершатся в ближайшее время».

Экономист Виктор Скаршевский в своем анализе ситуации отмечает, что кредитная стратегия украинского правительства на ближайшие несколько месяцев — «день простоять, да ночь продержаться». Эксперт анализирует возможные поступления в бюджет Украины, в случае если стороны все же смогут договориться, а также — на что будут использованы поступившие средства.

«$1,9 млрд кредита от МВФ: столько же Украина и выплатит МВФ в 2018 году, в счет погашения предыдущих кредитов, полученных уже при нынешней власти. Для получения кредита в сентябре правительство поднимет тариф на природный газ для населения на 15−20% с выдуманным аргументом — иначе дефолт и доллар по 50;

$0,6 млрд кредита от Мирового банка: позволит рассчитаться по евробондам, реструктуризированным в 2015 году;

$0,6 млрд кредита от Евросоюза (возможно) — моральная компенсация за строительство второй нитки газопровода «Северный поток-2» в обход Украины, в результате действия которого Украина потеряет порядка $2 млрд от транзита российского газа. И то, при условии отмены запрета на экспорт леса-кругляка из Украины в страны Евросоюза.

$2−3 млрд от размещения евробондов: для перекрытия долговых дыр в 2018-м и подготовки к выплатам 2019 года».

Эксперт делает вывод — «одним словом, какое правительство, такая и стратегия».