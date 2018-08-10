Цены на нефть могут скорректироваться до уровня $71

Москва, , 12:12 — REGNUM Цены на нефть находятся под давлением на опасениях, что обостряющийся торговый конфликт между США и Китаем остановит экономический рост и спрос на топливо, даже если ожидается, что санкции США против Ирана будут ужесточены. Похоже, что нефтяной рынок фокусируется на опасениях относительно снижения спроса со стороны Китая, частично из-за последствий торговых войн, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«В то время как перспективы спроса становились все более мрачными, поставки могут затягиваться с повторным введением санкций США против Ирана, который с 4 ноября текущего года, также будет включать запрет на экспорт нефти. Хотя другие державы, в том числе ЕС, Китай и Индия выступают против санкций, многие, как ожидается, будут склоняться перед американским давлением. Падение экспорта иранской нефти составит от 500 тыс. баррелей в день до 1,3 млн баррелей в сутки, а покупатели в Японии, Южной Корее и Индии уже набрали заказы», — пояснил эксперт.

С другой стороны, будет ли Китай, крупнейший покупатель иранской нефти, склоняться перед давлением Вашингтона вопрос остается открытым. Учитывая общую неопределенность относительно нефтяного рынка, активность крупных участников в вопросах инвестирования в данную отрасль снизилась, но и фиксировать прибыли по открытым контрактам они также не спешат.

«Поэтому нефть марки Brent может еще немного скорректироваться до уровня $71 за баррель. Данный ценовой уровень встречался ранее и был интересен инвесторам. Поэтому если цены удержатся выше него, то есть шанс, что нефтяные котировки вновь вернутся в предыдущий диапазон и будут торговаться от $7 — 750 за баррель. Для нефти марки WTI цены могут скорректироваться вниз до зоны ценности в $64 за баррель», — считает Гасанов.

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