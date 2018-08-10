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Центробанк РФ подтвердил — обвал рубля связан с заявлениями о санкциях

Экономика

По мнению экспертов ЦБ РФ, подобные эпизоды уже возникали ранее и имели «временный характер»

Центробанк РФ подтвердил — обвал рубля связан с заявлениями о санкциях
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Падение рубля

Москва, 10 августа 2018, 12:06 — REGNUM  Банк России подтвердил наличие связи между падением курса рубля в последние дни и сообщениями о возможном введении администрацией США новых антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 10 августа на сайте регулятора.

«Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках», — отметили в Центробанке РФ.

По мнению экспертов ЦБ РФ, подобные эпизоды уже возникали ранее и имели «временный характер».

Как сообщало ИА REGNUM, снижение курса рубля по отношению к доллару США началось 8 августа на фоне сообщений о подготовке американских властей к введению новых ограничительных антироссийских мер в связи с «делом Скрипалей».

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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