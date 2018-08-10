В Литве большегрузы планируют обложить новым налогом

Вильнюс, , 12:03 — REGNUM Литовские транспортные перевозчики, как и перевозчики из других стран, которые пересекают Литву транзитом, вскоре могут столкнуться с новым налогом за использование дорог. Новый сбор сегодня, 10 августа, анонсировал министр транспорта Литвы Рокас Масюлис, который в интервью национальному вещателю LRT сказал, что он вступит в силу в 2019 году.

Масюлис пояснил, что речь идёт о сборе за фактический проезд по литовским дорогам транспортных тягачей. В настоящий момент он точно не фиксируется, покупаются лишь так называемые виньетки за суточный проезд по дорогам Литвы. Фиксированная стоимость такой виньетки — 11 евро. Через два года планируется точно считать, какое расстояние большегруз преодолел по территории Литвы, а каждый километр будет оцениваться конкретным тарифом. Его министр пока не называет, но уверяет, что новый подход будет приносить в бюджет Литвы дополнительно порядка 70 млн евро в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, литовские грузовые перевозчики испытывают кризис из-за агрессивного поведения ряда европейских стран по вытеснению литовских и других транспортных предприятий восточной Европы со своего рынка. Так, например, Германия, Франция и иные страны ЕС обязали иностранные компании платить командировочные своим водителям по тарифам этих стран, когда они проезжают по их территории. Обязательно останавливаться в гостиницах, взамен отдыха в кабине на стоянках, и так далее. Всё это резко увеличило расходы литовских предприятий, и они стали менее конкурентоспособными на рынках ЕС. Кроме того, уже литовские страховые компании резко за год почти в два раза увеличили и без того крупные расходы за обязательное страхование грузового автопарка. Небольшие фирмы в Литве из-за этого уже объявили себя банкротом, а другие стали искать возможности перерегистрации деятельности в странах с более комфортными финансовыми условиями.