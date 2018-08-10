Литва и Латвия не могут договориться и о трассе Via Baltica

Вильнюс, , 12:00 — REGNUM

Министр транспорта Литвы Рокас Масюлис в интервью литовскому национальному вещателю LRT сегодня, 10 августа, пожаловался на то, что Латвия не хочет расширять международную автотрассу, которая проходит через все три страны Прибалтики, Via Baltica. По его словам, уже к 2021 году эта дорога в Литве будет трёхполосной, где средняя полоса предназначена для обгона.

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«Латыши не хотят на своей территории расширять Via Baltica. Возможно, эта наша работа побудит латышей расширить свою дорогу, чтобы мы могли ездить в Таллин так же, как ездим по Литве», — сказал Масюлис.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, самый громкий транспортный спор между Литвой и Латвией — железнодорожный проект Rail Baltica, который в пик конфликта двух стран (из-за недоговорённости по осваиванию средств ЕС) в Брюсселе пригрозили и вовсе свернуть.

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