Не достиг показателей: завод в Татарии обязали вернуть госсубсидию

Набережные Челны, Татария, , 11:55 — REGNUM Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск государственного казенного учреждения «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ» к набережночелнинскому ООО «Завод точного литья «Термолит». Предприятие по бизнес-проекту «производство чугунных отливок», под который получило субсидию, фактических показателей реализации не достигло и отчетность по форме и в сроки, установленные договором, не представило. Компании после вступления решения в силу предстоит вернуть субсидиюв размере 4 488 130 рублей и доплатить проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 338 454,2 рубля. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Государственное учреждение создано в июне 2013 года министерством экономики Татарии для оказания услуг малому и среднему бизнесу, в том числе и финансовой поддержки.

ООО «Завод точного литья «Термолит» был создан в феврале 2015 года. Его учредителями выступили три физлица — Альберт Коротаев, Ваграм Токатлян и Армо Назарян. Последний выступал в разное время соучредителем еще шести компаний в Набережных Челнах, в том числе ликвидированных ООО «Камазтехобслуживание-консалтинг» и ООО «Научно-производственная компания «Волготехпром», занимавшегося производством частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.

Гендиректором завода является Вардан Назарян, уставный капитал — 12 тыс. рублей.

С набережночелнинским заводом ГКУ в конце ноября 2015 года, то есть спустя менее чем девять месяцев после его создания, заключили договор о предоставлении субсидии на покупку оборудования для реализации проекта «производство чугунных отливок». Субсидия составляла 4 488 130 рублей и имела целевой характер. Представители завода предоставили данные, что оборудование было закуплено по договору ещё в марте 2015 года и с помощью субсидии должны были компенсироваться затраты. В обмен предприятие взяло на себя обязательства «незамедлительно информировать учреждение об обнаруженной получателем субсидии невозможности реализовать бизнес-проект в целом, либо нецелесообразности его осуществления по иным причинам и в течение десяти банковских дней осуществить возврат учреждению суммы предоставленной субсидии». Помимо этого, компания должна была возвратить субсидию и в том случае, если не достигнет «по результатам отчетного периода фактических показателей реализации бизнес-проекта».

"Ответчик принятые на себя обязательства надлежащим образом не исполнил — отчетность по форме и в сроки, установленные договором за №5/ПП о предоставлении субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования от 23.11.2015 года учреждению не представил; фактических показателей реализации бизнес-проекта по результатам отчетного периода в соответствии с п.3.2.2 договора не достиг, обратное суду не представлено. Согласно представленному суду итоговому отчету по реализации бизнес-проекту отклонение по показателям составили: по количеству рабочих мест — 13,3%, по налоговым отчислениям — 29,6%, по выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) — 92,7%», — отмечается в материалах дела.

14 августа 2017 года госучреждение уведомило завод о расторжении договора и выдвинуло требование вернуть субсидию. ООО свои обязательства не выполнило и спор перешёл в судебную инстанцию.

Арбитражный суд РТ решил, что требование истца обоснованы, также отметил, что из материалов имеющихся в деле следует, что «ответчик не представил доказательств целевого использования полученной суммы субсидии».