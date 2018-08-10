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«Казаньоргсинтез» представил свою продукцию делегации из Узбекистана

Экономика

Руководство предприятия провело презентацию и показало образцы продукции на складах

Казань, 10 августа 2018, 11:49 — REGNUM  Делегация из Узбекистана, прибывшая в Казань с официальным визитом, посетила заводы «Казаньоргсинтеза» и ознакомилась с выпускаемой продукцией, сообщает 10 августа пресс-служба предприятия.

«В рамках рабочего визита гости из Азии во главе с Гуломжоном Ибрагимовым, хокимом Ташкентской области, осмотрели производственные площадки «Казаньоргсинтеза» и склады готовой продукции», — говорится в сообщении.

«Казаньоргсинтез» — одно из крупнейших химических предприятий России. На заводах группы производится более 38% всего российского полиэтилена. Предприятие занимает лидирующие места в производстве газопроводных полиэтиленовых труб, фенола, ацетона, охлаждающих жидкостей, химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа.

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Химическая промышленность
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