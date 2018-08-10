В Башкирии освоили выпуск нового магистрального полуприцепа

Нефтекамск, Башкирия, , 11:33 — REGNUM Выпуск новой модели магистрального полуприцепа шторной конструкции освоили специалисты «НЕФАЗа», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Башкирии, сообщает 10 августа пресс-служба компании.

Грузоподъёмность полуприцепа достигает 32 тонн, а объём платформы составляет 91 кубометр, за счёт чего он позволяет выполнять транспортировку 33 стандартных европаллет. Отмечается, что достоинством новой модели стала шторная конструкция, позволяющая минимизировать время загрузки и выгрузки, а также облегчить труд водителя.

Полуприцеп предназначен для эксплуатации с магистральными седельными тягачами с колёсной формулой 4×2 и высотой седельно-сцепного устройства 1150 мм.

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