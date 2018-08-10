Без воды, но с граффити : на Ямале властям отказали в миллионе за картинку

Гыда, Ямало-Ненецкий АО, , 11:37 — REGNUM Власти проблемного ямальского посёлка решили художественно разрисовать фасад жилого дома за 1,3 млн рублей. Потратить бюджетные деньги на уличное граффити не позволила прокуратура, которая увидела в этом неэффективное использование использования бюджетных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

Администрацией села Гыда Тазовского района 1 августа 2018 года после аукциона заключен контракт на выполнение работ по художественной росписи фасада многоквартирного жилого дома на сумму 1 389 691 рублей.

«Предусмотренные контрактом работы не связаны с обеспечением муниципальных нужд, поскольку не влияют на исполнение возложенных на органы местного самоуправления полномочий», — постановила прокуратура.

Как отмечают в надзорном ведомстве, в селе не решены насущные вопросы обеспечения населения питьевой водой, жилыми помещениями, а также модернизации улично-дорожной сети. И тратить бюджетные деньги на настенную живопись слишком расточительно.

По представлению прокурора муниципальный контракт расторгнут.

Ранее прокуратура ЯНАО отказала чиновникам города Лабытнанги в покупке дорогостоящего автомобиля с круиз-контролем, мультимедийной системой и навигацией по странам ближнего зарубежья.

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