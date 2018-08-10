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Центробанк приостановил действие лицензий «Регионального страхового центра»

Экономика

В компании назначена временная администрация

Центробанк приостановил действие лицензий «Регионального страхового центра»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 10 августа 2018, 11:30 — REGNUM  Московская компания «Региональный страховой центр» лишилась права на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования. Действие лицензий на эти действия приостановлены Центробанком РФ. Приказ был подписан 9 августа, а решение вступает в силу с 10 августа.

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Такое решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно — несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности.

Согласно сообщению на сайте регулятора, для устранения нарушений компании даётся пять дней со дня размещения приказа на официальном сайте Банка России. Кроме того, в страховой организации ЦБ РФ назначил временную администрацию сроком на шесть месяцев.

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