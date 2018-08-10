«Энергию девать некуда»: на ВЭФ обсудят проект водородного завода на Колыме

Магадан, Магаданская область, , 11:25 — REGNUM Очередной этап переговоров по строительству в Магаданской области водородного завода состоится в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил врио губернатора региона Сергей Носов. Об этом сообщает 10 августа ТАСС.

По словам Носова, данный проект очень важен для области, поскольку в регионе существует избыточная генерация электроэнергии.

«Мы рассчитываем возобновить работу над этим проектом», — подчеркнул врио губернатора.

Напомним, ранее предполагалось, что строительство завода мощностью до 200 тонн сжиженного водорода в сутки будут осуществлять российские компании при участии японской Kawasaki Heavy Industries, однако впоследствии в реализации проекта наступила пауза. Обсуждание строительства вновь начали в 2017 году в рамках III Восточного экономического форума.

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