Росреестр отметил значительный рост числа ипотечных сделок в Москве

Москва, , 11:11 — REGNUM В Москве за июль 2018 года зарегистрировано на 17% больше ипотечных сделок, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба московского Росреестра.

Отмечается, что с января по июль 2018 года в Москве число таких сделок выросло на 74,5% по отношению к первым семи месяцам 2017 года.

«В годовом выражении активность жителей столицы на рынке жилищного кредитования также выросла на 74,5%: с января по июль зафиксированы 46,5 тыс. ипотечных сделок против 26,7 тыс. за аналогичный период годом ранее», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российские всё чаще прибегают к помощи потребительских кредитов для того, чтобы оформить ипотеку. Во втором квартале 2018 года 4,4 тыс. займов могли быть использованы для полного или частичного формирования первоначального взноса по ипотеке.

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