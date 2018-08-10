«Торговая война с Китаем ставит под угрозу добывающую отрасль США»

Москва, , 11:09 — REGNUM Экспорт американского СПГ в Китай снижается на фоне разгорающегося торгового конфликта двух стран, что в первую очередь нанесёт урон американской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Монкевич.

«В сложившейся ситуации энергоресурсы — это один из козырей Китая в противостоянии с США», — заявил Монкевич.

«Сегодня объемы экспорта нефти и газа из США невысоки и американские компании, скорее всего, без труда найдут альтернативные рынки сбыта для своих объёмов. Однако отказавшись от американской нефти, Китай может заменить её иранской. Такое решение окажет прямое влияние на санкционную политику Вашингтона в отношении Тегерана. КНР, по сути, поддержит Иран, что может кардинально изменить всю геополитическую ситуацию в этой точке, и далеко не в пользу США», — пояснил он.

Экспортеры СПГ наверняка найдут покупателей в Европе, однако без растущего рынка сбыта в КНР американские инвесторы могут заморозить планы по развитию СПГ-проектов, считает эксперт. А это, в свою очередь, ставит под угрозу добывающую отрасль и, прежде всего, сланцевую добычу, что может очень болезненно ударить по всей американской экономике.

«Во-вторых, замену поставкам из США Китай, скорее всего, найдет в России, которая также находится под санкциями Вашингтона. Такое развитие событий будет стимулировать рост экономики РФ, что прямо противоречит целям США», — добавил он.

Таким образом, энергоносители переводят торговый конфликт Китая и США в политическую плоскость, где Пекин занимает уже более твёрдые позиции, заключил президент РАСПП.

Ранее СМИ сообщили о том, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в Китай в июле 2018 года снизился до минимума в 2018 году, составив 130 тыс. тонн газа. Всего за четыре месяца показатели упали почти в три с половиной раза — ещё в марте объём поставок составлял 445 тыс. тонн.

Аналогичная ситуация происходит и с нефтяными поставками. Так, ранее сообщалось, что государственная китайская компания Sinopec отказалась от планов импортировать из США по 300 тыс. баррелей в месяц. Подобные решения есть и у других китайских импортеров.