«Киевводоканал» перестанет быть зависимым от украинского жидкого хлора

Киев, , 11:03 — REGNUM Тендер на поставку 502,5 т жидкого хлора объявил «Кивеводоканал», сообщает 10 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, украинское коммунальное предприятие решило провести диверсификацию поставок жидкого хлора, чтобы не зависеть от украинского монополиста «ДнепрАзота». «Киевводоканал» готов сотрудничать с иностранными компаниями, однако при условии, что жидкий хлор будет доставлен в Киев — у украинского предприятия нет собственного специализированного транспорта для этих целей.

Аукцион по тендеру пройдет 9 октября 2018 года. Отмечается, что на данный момент город обеспечен хлором в достаточном количестве.

Напомним, «ДнепрАзот» — единственное предприятие на Украине, производящее жидкий хлор. Реагент нужен для очистки воды. Ранее «ДнепрАзот» временно прекратил производство хлора, что привело к панике на Украине.