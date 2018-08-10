Пожилые работники: нужно не запрещать увольнения, а использовать их опыт

Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Введение дополнительной ответственности за увольнение работников пожилого возраста не поможет этой категории граждан, вместо этого правительству следует разработать специальную программу и научиться использовать те преимущества, которые есть у граждан старшего поколения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 10 августа, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев завил, что за увольнение пожилых работников после увеличения пенсионного возраста может быть введена дополнительная ответственность, включая уголовную, по аналогии с ответственностью за увольнение женщин в декретном отпуске.

Сама пенсионная реформа при выбранной в России системе экономического управления не имеет альтернативы. Нужно либо менять систему управления, либо вводить новые налоги и повышать пенсионный возраст.

Но данное предложение премьер-министра звучит странно. Такое ощущение, что наше правительство потеряло контакт с экономической реальностью.

Предпринимателя невозможно заставить брать на работу сирых, убогих и нездоровых, невозможно заставить не увольнять тех, кто ему не нужен. В крайнем случае он просто закроет одно предприятие и откроет другое. А приравнивать кого бы то ни было к беременным женщинам вообще неэтично.

Нужна специальная программа для работников в возрасте 55 плюс. Нужно определить, в каких секторах экономики они могут быть востребованными.

Нужно учитывать, что у этих людей — колоссальный опыт работы. Этот опыт нужно использовать. Самый логичный вариант — должности советников и помощников. Там не должны трудиться тридцатилетние юноши — у них нет опыта, чтобы советовать.

Кроме того, нужно кардинально улучшить медицинское обслуживание людей этого возраста. И самое, может быть, главное — нужно, чтобы они сами перестали считать себя пожилыми. Тем более что это неправда. Для такого изменения отношения у нашего государства есть все ресурсы, начиная с первой и второй кнопок телевизора.