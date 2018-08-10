«Повышение пенсионного возраста продиктовано экономическими условиями»

Грозный, , 10:56 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — это непростой вопрос, но продиктованный экономическими условиями. Партия «Единая России» поддерживает данную инициативу правительства РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполнительного комитета Чеченского регионального отделения Партии «Единая Россия» Адлан Динаев.

Это непростой вопрос, непростой законопроект, поэтому партия организовала общественные слушания по регионам России. Позже все мнения жителей страны и, в частности, Чеченской Республики будут учтены при принятии законопроекта.

«Предлагаемым законопроектом предусмотрен скользящий график выхода на пенсию для мужчин и для женщин. Во втором и третьем чтении ещё будут внесены изменения с учетом мнений и пожеланий общественных организаций и простых людей. Возможно, будут внесены дополнительные изменения к уже существующим по реализации этого законопроекта, в том числе по трудоустройству граждан предпенсионного возраста и по их переподготовке. Все нюансы законопроекта сейчас активно обсуждаются на местах», — пояснил Динаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»