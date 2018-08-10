Пятница, 10 Августа 2018 года
11:45:31 МСК

Акции металлургических компаний России дешевеют на Мосбирже

Экономика

Стоимость ценных бумаг с начала дня упала в среднем на 3%

Москва, 10 августа 2018, 10:56 — REGNUM  Акции российских металлугрических компаний дешевеют с открытием торгов на Московской бирже в пятницу, 10 августа.

Так, ценные бумаги золотодобывающей компании «Полюс» снижаются почти на 3,5%, ГМК «Норникель» — на 3,7%, Новолипецкого металлургического комбината — на 3,2%, Polymetal — на 2,6%, обыкновенные акции «Мечела» — на 2,5%.

При этом индекс Мосбиржи на открытии торгов снижался на 1,2%, долларовый индекс РТС — на 2,3%.

Курс доллара на московской бирже сегодня поднялся более чем на 25 копеек и превысил отметку в 67 рублей впервые с августа 2016 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торги на бирже
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить