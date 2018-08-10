Акции металлургических компаний России дешевеют на Мосбирже

Москва, , 10:56 — REGNUM Акции российских металлугрических компаний дешевеют с открытием торгов на Московской бирже в пятницу, 10 августа.

Так, ценные бумаги золотодобывающей компании «Полюс» снижаются почти на 3,5%, ГМК «Норникель» — на 3,7%, Новолипецкого металлургического комбината — на 3,2%, Polymetal — на 2,6%, обыкновенные акции «Мечела» — на 2,5%.

При этом индекс Мосбиржи на открытии торгов снижался на 1,2%, долларовый индекс РТС — на 2,3%.

Курс доллара на московской бирже сегодня поднялся более чем на 25 копеек и превысил отметку в 67 рублей впервые с августа 2016 года.