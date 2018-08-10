Финансовый кризис на Украине: «Киев на коленях будет умолять МВФ о деньгах»

Киев, , 10:50 — REGNUM Украинские эксперты и политики продолжают обсуждать критическую ситуацию с государственным бюджетом и минимальными остатками средств на казначейском счете, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 августа.

Напомним, согласно официальным данным, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 августа 2018 года составил всего 1,995 млрд грн, что является минимальным значением показателя с января 2014 года. По данным ведомства, текущий остаток в пять раз ниже показателя на начало июля и в три раза ниже показателя на начало текущего года.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого полугодия 2018 года составил 9,8 млрд грн, хотя в 2017 году за этот период госбюджет был сведен с профицитом в 29 млрд грн.

Для спасения ситуации Национальный банк Украины в экстренном порядке окончательно рассчитался по обязательствам перед госбюджетом Украины, перечислив всю сумму прибыли за 2017 год — 44,6 млрд гривен.

Обычно этот процесс (выплата прибыли Нацбанком) растягивался на весь год и заканчивался поздней осенью, отмечает в своем комментарии экономический эксперт Алексей Кущ. Но «обычно» на Украине и выплаты пенсий не задерживали, добавляет специалист.

«Отсюда несколько выводов: ситуация с бюджетом и остатками на казначейском счете действительно не сладкая. Никто не думает про осень — лишь бы лето продержаться, а там на коленях умолять МВФ выделить два миллиарда, без которых экономика рискует улететь во времена гайдамаков», — прогнозирует Кущ.

Отметим, что после телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с государственным секретарем США Майком Помпео 8 августа ряд украинских СМИ сообщили, что следующий транш МВФ принципиально согласован и может поступить на Украину уже в сентябре 2018 года. При этом конкретика — например, сумма транша или точная дата его поступления — не сообщается.