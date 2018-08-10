Крах опытного производства в моногороде в Оренбуржье: сокращают работников

Светлый, Оренбургская область, , 10:42 — REGNUM В Оренбургской области в моногороде Светлый прекратило работу опытное производство на Буруктальском никелевом заводе. Сокращены 200 работников, которые осуществляли деятельность по временным договорам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии.

По данным профкома завода, с сентября под сокращение попадут ещё 22 работника предприятия, финансовая ситуация на заводе — сложная.

Стоит отметить, что ранее пресс-служба областного правительства сообщала о пристальном внимании на региональном и федеральном уровне к моногородам. В рамках программ по развитию монотерриториий, в частности в Светлом, заявлялось о реализации инвестпроекта по созданию опытного высокотехнологичного металлургического производства ООО «Буруктальский никелевый завод — опытное производство». Предполагалось создание 450 новых рабочих мест.

Опытное производство просуществовало примерно полтора года. Полный штат (планировалось 450 мест) набрать не удалось. Люди не хотели идти работать по временным договорам, им нужна стабильность. Опыты по отработке технологии обогащения никелевой руды оказались нерентабельными. Получается, что инвестпроект потерпел крах. Рабочие уволены, производство свёрнуто.

Напомним, в Оренбургской области семь монотерриторий: города Гай, Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Соль-Илецк, Ясный и поселок Светлый. В 2014 году утверждён перечень моногородов, а посёлок Светлый попал в список территорий со сложной экономической ситуацией.

Градообразующим предприятием посёлка является Буруктальский никелевый завод. Он образован в 1970 году. В 200 году прошёл регистрацию как Буруктальский металлургический завод, а в 2008 году на его базе создано ООО «Буруктальский никелевый завод». Сейчас, по данным профкома, на предприятии трудятся 270 человек. Работают один цех с электроплавильной печью и обслуживающие склады и цеха. Функции исполнительного органа предприятий выполняет ООО «Головная управляющая компания» (Москва).

Читайте ранее в этом сюжете: На монотерритории Оренбуржья запустят проект инновационного производства