«ФосАгро» и Ростсельмаш расширили сотрудничество

Москва, , 10:27 — REGNUM Два года назад российский производитель минеральных удобрений «ФосАгро» и Ростсельмаш начали сотрудничество по продвижению продукции обеих компаний — сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений и среди российских аграриев. Теперь компании расширили сотрудничество и будут совместно заниматься продвижением продукции на зарубежных рынках. Новое соглашение подписали заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергей Пронин и генеральный директор Ростсельмаш Валерий Мальцев.

В настоящее время в орбиту совместной программы «ФосАгро» и Ростсельмаша вошли около 2,5 тыс. хозяйств в 15 регионах России. По мнению Сергея Пронина «актуальность комплексных агротехнологий в России останется в ближайшие годы на высоком уровне». Представитель «ФосАгро» подчеркнул что сегодня все готово к тому чтобы начать аналогичную работу на зарубежных рынках. Напомним, что продукция «ФосАгро» поставляет свою продукцию фермерам и аграрным хозяйствам 100 стран мира. Компания хорошо знакома с эффективными агротехнологиями самых разных регионов мира.

Генеральный директор Ростсельмаша Валерий Мальцев отметил, что «партнерские отношения между Ростсельмашем и «ФосАгро» ежегодно набирают обороты. Объединение усилий двух ведущих компаний, лидирующих на рынке минеральных удобрений и аграрного машиностроения, приведет к выходу на новый уровень развития сельского хозяйства, отчего выиграют прежде всего клиенты наших компаний — аграрии».

Как отмечалось на церемонии подписания — новое соглашение нацелено на оказание комплексных услуг российским и зарубежным сельхозтоваропроизводителям. Применение удобрений «ФосАгро» и техники Ростсельмаша обеспечит полный агротехнический цикл от обработки почвы до уборки урожая, позволит добиться максимальной урожайности и снижения операционных расходов.