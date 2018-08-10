«Мнения граждан по поводу повышения пенсионного возраста будут учтены»

Кемерово, , 10:21 — REGNUM Конкретный ответ на вопрос о процессе повышения пенсионного возраста дать сложно. Государственная дума РФ в первом чтении приняла этот законопроект, теперь необходимо второе чтение. Во втором чтении законопроект может полностью измениться, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной думы РФ федерального собрания российской федерации, Герой труда Кузбасса Владимир Мельник.

«По результатам первого чтения сохраняются некоторые привилегии — северные надбавки, пенсионный возраст для северян. Также пенсионная реформа не коснется людей с тяжелыми условиями труда и др. А 21 августа в Госдуме пройдут парламентские слушания, где будут обсуждаться предложения, внесенные регионами, общественными организациями и простыми людьми», — сказал депутат.

На сегодняшний самый болезненный момент — это люди предпенсионного возраста, которым в ближайшее время нужно было выходить на пенсию, они к этому будут негативно относиться, это понятно, никто не хочет больше работать.

«Но в законопроект ещё будут вноситься поправки, будут парламентские слушания, будет ещё два месяца обсуждения, будет идти дискуссия и мнения всех граждан будут учтены. В целом экономика России созрела для такого шага, как повышение пенсионного возраста. сложившиеся экономические условия к этому подталкивают, — высказал свою точку зрения Мельник.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»