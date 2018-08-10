На последние? — новые авто на Урале активно берут не самые состоятельные

Салехард, , 10:10 — REGNUM Свердловская и Челябинская области вошли в десятку регионов России с высоким числом продаж новых легковых автомобилей. По данным аналитического агентства «Автостат», на этих двух территориях Уральского федерального округа было реализовано 3% всех «железных коней», только сошедших с конвейера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В рейтинг «Автостата» ТОП-30 регионов России, где отмечен рост продаж новых автомобилей, вошли лишь четыре региона Урала. А в десятку лидеров — только две области.

Жителями Свердловской области в первом полугодии 2018 было куплено 24 тыс. новых автомобилей. Это на 28,7% более прошлогоднего показателя. На Средний Урал приходится 3,2% продаж новых авто в стране, и регион занимает восьмую строчку рейтинга.

Челябинская область по объёму продаж новых автомобилей, а именно 2,7% в целом по России, располагается на девятой строчке. Здесь было куплено 20 тыс. новых авто за первое полугодие 2018-го, на 23,3% более, чем за аналогичный период 2017 года.

В Югре рост продаж новый автомобилей за первые полгода составил 34,4%, однако объём не так велик, по сравнению с лидерами Уральского федерального округа в данном плане — 14,1 тыс. штук, и в рейтинге Югра заняла 13-е место.

В Тюменской области при 30%-ном росте объёма продаж новых «железных коней» в первом полугодии было куплено 8,3 тыс. автомобилей — 23-е место в рейтинге.

Продажи новых автомобилей в Тюменской области и Югре составляют лишь 3% от целой доли общероссийского рынка. Однако в данных регионах один самых высоких показателей роста авторынка в стране. Их опережает только Удмуртия с полугодовым приростом на 44,2%.

Согласно оценке аналитического агентства «Атостат», за шесть месяцев 2018 года жители России на покупку новых легковых автомобилей потратили 1 трлн 94 млрд рублей. Это на 23% выше показателя за аналогичный период 2017 года. Более 90% от объема продаж пришлось на иномарки. Лидерами по числу проданных новых автомобилей стали Москва. Подмосковье и Санкт-Петербург.

Отметим, что лидерство Челябинской и Свердловской областей в рейтинге покупок новых авто намекает на высокую закредитованность автомобилистов. Так как в Югре, согласно данным Росстата, средний заработок за май составил 78,1 тыс. рублей, в Тюменской области — 48,5 тыс. рублей, в Свердловской — 38,7 тыс. рублей, в Челябинской — 35,4 тыс. рублей.

Причём в ТОП-З0 «Автостата» не вошёл самый состоятельный регион Урала — Ямал, где средний заработок за май 2018 года составил 117 тыс. 682 рубля и является самым высоким в России.

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