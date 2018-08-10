Центробанк РФ лишил лицензии РНКО «Инновационный расчетный центр»

Москва, , 09:24 — REGNUM Московская расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» (РНКО «ИРЦ») с 10 августа лишена права на осуществление банковских операций. Лицензию у организации отозвал Банк России.

В тексте приказа регулятора отмечается, что отзыв лицензии у РНКО «ИРЦ» связан «со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату ее государственной регистрации».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Банк России принял решение о лишении права на осуществление банковских операций московского коммерческого банка «Новое время», основанного в конце 2008 года.

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