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Центробанк РФ лишил лицензии РНКО «Инновационный расчетный центр»

Экономика

Решение связано со снижением размера собственных средств организации ниже минимального значения уставного капитала

Москва, 10 августа 2018, 09:24 — REGNUM  Московская расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» (РНКО «ИРЦ») с 10 августа лишена права на осуществление банковских операций. Лицензию у организации отозвал Банк России.

В тексте приказа регулятора отмечается, что отзыв лицензии у РНКО «ИРЦ» связан «со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату ее государственной регистрации».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Банк России принял решение о лишении права на осуществление банковских операций московского коммерческого банка «Новое время», основанного в конце 2008 года.

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Отзыв лицензий у банков
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