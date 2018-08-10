«Повышать пенсионный возраст следует после подготовки социальной базы»

Кемерово, , 09:23 — REGNUM Общественная палата Кемеровской области сделала экспертизу предложения правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Рассматривать это вопрос надо, но сложилось общее мнение — не в таком контексте, который сегодня предлагается, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Общественной палаты Кемеровской области, председатель совета Кемеровской региональной общественной организации «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» Ирина Рондик.

То есть должны быть подготовлены социальные аспекты, чтобы это бумерангом не проехалось по людям — есть повышение НДС, есть повышение коммунальных услуг, вводится ряд различных мер к предпринимателям (штрафы по оценке рабочих мест) и др. Все эти моменте влияют на отношение людей к повышению пенсионного возраста. Общественники считают, что рассматривать эту меры необходимо, но не в 2018 году, а подготовив базу для пенсионной реформы. Нужно сначала социально сработать, чтобы люди видели открытость и прозрачность обсуждаемой проблемы. На сегодняшний день этого нет, пояснила она.

«В Общественную палату поступает много вопросов от граждан, а ответа от властей нет. Пока не будет разъяснений что повышение пенсионного возраста необходимо, пенсионную реформу без акций и митингов протеста будет принять сложно. Нужно продлить обсуждение законопроекта, например, хотя бы на год, и рассматривать каждый регион в отдельности, потому что в субъектах РФ разный уровень жизни и продолжительность жизни», — высказал свою точку зрения Рондик.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»