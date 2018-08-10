Национализировать «нефтянку?»: что происходит с ценами на бензин в регионах

Светлана Шаповалова, , 10:20 — REGNUM

Как бы в Минтопэнерго РФ ни убеждали в нормализации обстановки на топливном рынке, как бы ни старался Росстат в комментариях к еженедельным сводкам о стоимости бензина сглаживать ситуацию, как бы ни убеждала ФАС в том, что цена бензина «ползёт» вверх не из-за потери контроля над рынком, а из-за повышения НДС, граждане, похоже, всё больше убеждаются в неспособности российского правительства решить проблему.

Наиболее остро она проявляется в агропромышленном комплексе и на АЗС Дальневосточного федерального округа.

«Уберите акциз из дизтоплива!»

Причины бензинового ажиотажа весьма схожи с ажиотажем, наблюдаемом сейчас на рынке экспорта российского зерна — рост нефтяных и зерновых цен на мировом рынке и ослабление рубля. В обоих случаях, чтобы сдерживать аппетиты экспортеров и не оставить внутренний рынок с дефицитом, а производителей — с отрицательной доходностью, требуется государственное регулирование. Но, похоже, у новых министров по этому вопросу согласия нет, поэтому проблемы решают точечно.

В помощь «нефтянке» снизили топливные акцизы в обмен не обещание заморозить розничные цены на АЗС, а крестьянам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил целых пять миллиардов рублей на приобретение топлива для агротехнических работ (деньги выделяются 79 регионам России из Резервного фонда для покупки не менее 90 тыс. тонн дизельного топлива в связи с ростом цен на топливо).

Читайте также: Правительство РФ выделило 5 млрд рублей аграриям на покупку топлива

Больше всех повезло Алтайскому краю: аграриям этого региона должно достаться аж 336 млн рублей (для сравнения: аграрии Ростовской области получат 311 млн рублей, Оренбургской области — 237 млн рублей, Крыма — 49,5 млн рублей). Но эти деньги явно не компенсируют все потери хлеборобов из-за резкого скачка цен на дизельное топливо. По оценке экспертов, сумма компенсации от реальной занижена более чем в два раза.

Даже Минсельхоз ранее заявлял о том, что в первом полугодии убытки аграриев от подорожания ГСМ составили 12 млрд рублей. Но даже если предположить, что компенсацию эту увеличат, на местах фермеры не слишком воодушевлены этой помощью, так как не исключают, что часть денег может осесть в карманах чиновников и не дойти в полном объеме до обычных фермеров.

Несколько иначе решать вопрос дорогого дизельного топлива предлагает председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» фермер Василий Мельниченко:

«Уберите дорожный акциз из дизельного топлива. Наши тракторы и комбайны не ездят по дорогам. Это примерно 8 тыс. рублей на тонну. Если бы правительство пошло на этот шаг, то никакие компенсации были бы не нужны».

Но ситуация пока такова, что себестоимость продукции аграриев из-за удорожания ГСМ растёт (примерно на 10−15%), а вот закупочные цены нового урожая (особенно в Сибири) — практически нет.

Читайте также: «По-прежнему в пролёте»: кто заработает на взлетевшей цене зерновых?

«Жадность монополиста» — бездействие ФАС?

Тем временем регионы Дальневосточного федерального округа, в особенности Якутия и Магаданская область, уже не говорят, а кричат о бедственном положении с топливом.

В Якутске, к примеру, 5 августа вновь провели митинг: общественники считают необходимым реструктуризировать естественные монополии, занимающиеся поставкой газа и ГСМ. Они полагают, что отсутствие конкуренции в этой сфере приводит к сильному завышению тарифов на топливо в республике.

Читайте также: В Якутии потребовали проверить обоснованность тарифов ЖКХ и цен на ГСМ

«У нас бензин стоит на порядок дороже, чем в среднем по России. Солярка, например, дороже, чем в Магадане, хотя он дальше и там даже железной дороги нет. Авиатопливо там дешевле, чем у нас. Тарифы у нас необоснованно высоки, поставляющие ГСМ компании полностью свои документы не показывают, они абсолютно непрозрачны, как и осуществляемые ими закупки», — подчеркнул организатор акции протеста Эрэл Васильев.

Он полагает, если бы «Саханефтегазсбыт» напрямую покупал топливо у НПЗ, бензин на АЗС стоил бы у нас 42−43 рубля.

«В итоге и тарифы завышены, и ещё из бюджета субсидирование (а это деньги налогоплательщиков) — двойным образом население Якутии обирают», — подчеркнул Эрэл Васильев.

С причиной очередного резкого роста розничной стоимости бензина и дизельного топлива до сих пор не могут разобраться и в Магаданской области. Любопытно, что в региональной антимонопольной службе пришли к выводу, что нарушения требований законодательства тут нет. В областном надзорном ведомстве объяснили, что формирование розничных цен на автомобильное топливо зависит от стоимости, которую устанавливают его оптовые поставщики.

Вот так вот! Вероятно, Магадан — далеко, и местные чиновники не в курсе о соглашении участников нефтяного рынка о заморозке цен на АЗС.

Тем временем стоимость литра бензина АИ-92 на заправках в Магадане за ночь выросла сразу на два рубля и достигла 48,8 рубля. Литр солярки подорожал за сутки на 1,3 рубля и теперь стоит 54,8 рубля. Жители города возмущены и считают, что причина такого удорожания — монополия на поставки топлива: «Жадность монополиста зашкаливает». А нам кажется, что тут ещё и прямая недоработка антимонопольщиков.

Читайте также: Колыма просит ФАС разобраться с ростом цен на бензин

«Повышение НДС виновато»

Как и в прошлом году, когда, собственно, и начался рост цен на бензин, ФАС и Минтопэнерго лишь отмахивались от предупреждений о том, что ситуация на внутреннем топливном рынке может стать взрывоопасной, так и сейчас — чиновники лишь разводят руками, мол, а мы-то тут при чём? В росте цен утвержденное повышение НДС виновато. Беззубость регуляторов проявляется всё больше.

Читайте также: В Госдуме осудили беспомощное заявление ФАС по ценам на бензин

«Честно говоря, заявление ФАС — беспомощное и не очень понятное, потому что есть рычаги для того, чтобы не допустить такого повышения», — заявил на днях первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

По его словам, правительство с помощью ФАС могло бы поставить жёсткие условия для нефтяных и топливных компаний по ограничению роста цен на бензин.

Что имеем?

Прежде всего, стоит заметить, что в сравнении с майским взлётом цен теперешнее их снижение настолько ничтожно, что говорить о какой-то стабилизации рынка, да ещё и с непонятными и взаимоисключающими стабилизирующими мерами, озвучиваемыми правительством, не приходится. По данным Росстата, на 6 августа 2018 года средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выглядят следующим образом:

Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,27 41,43 44,55 49,82 44,46 Центральный федеральный округ 43,73 41,71 45,10 50,85 44,01 Белгород 43,28 41,65 44,84 49,64 44,39 Брянск 42,34 41,19 44,26 48,52 44,69 Владимир 43,14 41,63 44,70 48,85 45,28 Воронеж 44,62 42,54 45,66 49,34 43,89 Иваново 41,96 40,60 42,69 47,54 43,24 Калуга 41,48 40,15 43,12 47,79 42,13 Кострома 42,29 41,26 43,26 45,95 43,66 Курск 44,15 41,89 44,80 49,68 44,35 Липецк 43,37 41,68 45,15 49,55 44,32 Московская область 43,66 41,48 44,84 51,20 43,81 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 Рязань 42,12 40,92 43,59 49,70 43,65 Смоленск 43,07 41,23 44,71 47,63 44,00 Тамбов 42,81 41,63 44,42 49,19 43,60 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 44,28 41,92 44,85 50,32 44,24 Ярославль 41,61 40,32 42,85 47,05 43,10 Москва 45,70 42,31 45,86 51,36 44,16 Северо-Западный федеральный округ 43,81 41,71 44,89 51,48 45,33 Петрозаводск 42,08 40,89 43,86 49,10 45,55 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,18 43,43 47,08 … 49,44 Вологда 43,14 42,29 44,43 48,70 45,63 Калининград 45,31 43,06 45,54 51,87 45,17 Ленинградская область 43,06 41,61 44,42 51,32 44,47 Мурманск 44,19 42,20 45,13 47,90 47,49 Великий Новгород 43,69 40,93 43,94 51,71 44,56 Псков 43,43 40,95 44,17 49,31 44,50 Санкт-Петербург 44,58 41,80 45,09 51,93 45,06 Южный федеральный округ 44,48 42,66 46,15 50,54 44,06 Майкоп 44,52 43,03 46,69 52,55 43,67 Элиста 43,40 41,84 45,00 … 43,08 Симферополь 48,41 46,29 48,34 55,23 47,96 Краснодар 44,68 42,69 46,23 50,04 43,41 Астрахань 43,34 41,77 45,34 48,66 43,49 Волгоград 43,16 41,66 45,19 50,50 43,94 Ростов-на-Дону 45,07 42,78 46,09 50,42 43,72 Севастополь 46,28 45,44 47,06 54,77 46,77 Северо-Кавказский федеральный округ 44,37 42,65 45,71 49,53 42,18 Махачкала 45,12 43,83 45,83 48,50 43,62 Назрань 41,53 40,29 42,27 … 36,40 Нальчик 45,32 42,36 45,99 51,29 43,68 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 43,98 42,25 44,73 51,33 42,48 Грозный 42,63 41,48 43,48 46,73 38,85 Ставрополь 44,48 42,99 46,49 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,59 40,87 43,95 49,26 43,66 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 42,83 41,64 44,09 50,02 44,42 Саранск 41,78 40,06 43,80 47,14 43,88 Казань 41,91 40,49 43,09 49,49 43,04 Ижевск 41,72 40,84 44,06 51,00 44,51 Чебоксары 43,69 40,82 43,94 49,74 44,42 Пермь 43,33 41,18 44,25 49,33 44,45 Киров 42,47 41,19 44,34 50,95 44,47 Нижний Новгород 43,33 41,05 44,21 48,17 43,63 Оренбург 42,89 40,84 44,67 49,09 45,21 Пенза 42,33 40,84 43,86 48,17 43,26 Самара 43,29 41,17 44,09 50,47 42,99 Саратов 42,63 41,35 44,64 49,00 42,95 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,02 Уральский федеральный округ 42,04 40,36 43,26 48,49 44,32 Курган 41,57 39,73 42,63 46,81 43,53 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 42,92 40,69 43,70 48,02 44,74 Ханты-Мансийск 45,14 43,65 45,51 48,90 48,33 Салехард 40,80 40,40 41,70 … 43,80 Челябинск 40,76 39,42 42,69 47,75 43,52 Сибирский федеральный округ 41,80 40,50 42,81 46,47 45,02 Горно-Алтайск 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Улан-Удэ 42,16 40,17 42,44 45,84 44,78 Кызыл 43,56 42,73 44,42 48,32 47,76 Абакан 41,41 40,56 42,29 45,20 45,33 Барнаул 40,99 40,29 42,20 46,49 43,60 Чита 43,86 42,57 44,28 46,92 48,53 Красноярск 41,72 40,72 43,09 47,00 46,05 Иркутск 42,33 41,00 42,70 45,63 44,77 Кемерово 41,95 40,10 42,56 46,92 44,17 Новосибирск 41,54 40,29 43,24 47,54 45,54 Омск 41,29 40,28 42,72 46,29 44,84 Томск 41,66 39,93 41,99 46,37 45,13 Дальневосточный федеральный округ 44,09 42,96 45,01 46,71 47,98 Якутск 51,85 51,38 51,93 53,12 53,49 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,36 42,10 43,57 46,21 45,76 Хабаровск 41,74 41,15 43,00 43,67 44,96 Благовещенск 42,83 41,18 43,68 46,15 45,32 Магадан 48,84 47,36 51,10 … 54,16 Южно-Сахалинск 46,21 44,61 46,51 50,61 49,93 Биробиджан 42,84 41,74 43,68 44,20 45,66 Анадырь 53,48 52,00 56,00 … 53,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

Снижение цен на бензин статистики отметили в 27 столицах российских регионов. Более всего (в среднем, на 1,0−1,2%) цены снизились в Кирове (с 42,98 до 42,47 руб.), Элисте (с 43,90 до 43,40 руб.), Орле (с 44,27 до 43,82 рубля), Волгограде (с 43,59 руб. до 43,16) и Брянске (с 42,76 до 42,34 руб).

Читайте также: В Крыму зафиксировали снижение цен на бензин

Если сравнивать данные Росстата за 30 июля и 6 августа 2018 года, то увеличение цен (на 0,1%) произошло: в Кургане (с 41,54 до 41,57), Чите (с 43,81 до 43,86 руб.), Хабаровске (с 41,69 до 41,74 рубля) и во Владимире (в среднем с 43,08 до 43,14 рубля).

Читайте также: В Красноярском крае дизельное топливо за год подорожало на 20,8%

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный в среднем не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,89 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 47,45 рубля.

Что получим?

Пока российское правительство продолжает определяться с завершением налогового маневра в нефтяной отрасли, в Госдуме РФ уже звучат заявления, что налоговая политика РФ в части госрегулирования рынка нефти и нефтепродуктов недостаточно эффективна.

Читайте также: Борьба с маневром: в Госдуме предлагают госрегулирование цен на бензин

Законопроект о введении госрегулирования цен на бензин и дизтопливо в нижнюю палату парламента внёс депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ). Он полагает, что правительству РФ необходимо каждый год устанавливать предел, выше которого стоимость бензина не может расти.

«Основное регулирование цен на бензин сегодня — установка ставки акцизов и пошлин правительством. Однако правительство параллельно проводит так называемый налоговый маневр по одновременному повышению ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и снижению экспортных пошлин. Этот маневр поставил экспортёров нефти и нефтепродуктов в более привилегированное положение, чем потребителей, на которых сказывается рост цен», — считают разработчики законопроекта.

Читайте также: В Госдуме осудили беспомощное заявление ФАС по ценам на бензин

Национализировать?!

Людям государевым стоило бы ускориться с топливным законодательством. Поскольку российский народ знает, что с ростом цен на бензин правительство не справится. Таков главный вывод опроса ИА REGNUM. Подавляющее большинство (77%) из более 65 тысяч проголосовавших не верят в способность правительства сдержать рост цен, и более половины (58%) считают, что необходимо национализировать компании, добывающие и производящие топливо, и цены на топливо должны регулироваться впрямую государством.

Читайте также: «Не можешь — слезай!»: правительство не справится с ростом цен на бензин

Напомним, налоговый манёвр, возвратные акцизы, повышение и понижение акцизов, экспортных пошлин и другие взаимоисключающие меры, предлагаемые правительством, негативно сказываются на топливном бизнесе: от снижения топливных акцизов страдают региональные дорожные фонды, от заморозки цен на АЗС стремительно нищают владельцы компаний, независимых от вертикально интегрированных холдингов. А последним тоже непонятно: как и на что модернизировать производство и переходить на более высокий стандарт моторного топлива.

По оценкам аналитического центра «Независимого топливного союза», в мае 2018 года убытки топливного рынка России из-за диспаритета розничных и оптовых цен составили более 12 млрд рублей. При этом независимые операторы потеряли порядка 3,4 млрд рублей, а убытки розницы вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) составили порядка 9,3 млрд рублей.

В сложившихся условиях можно предположить, что без принятия правительством комплекса мер (включая сокращение экспорта нефтепродуктов) бензиновые цены снова взлетят.

Читайте ранее в этом сюжете: Неукротимое топливо: что происходит с ценами на бензин в регионах