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Строители сообщили о 80% готовности реконструкции газопровода в Якутске

Экономика

Масштабная реконструкция газопровода продолжается в Якутске третий год

Якутск, 10 августа 2018, 08:54 — REGNUM  Объем завершенных работ по реконструкции газопровода в Якутске составляет 80% — из 1500 метров трубы уложено 1200 метров, сообщила 10 августа пресс-служба компании «Сахатранснефтегаз».

Мастер строительного участка Управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаза» Андрей Макаров пояснил, что после укладки труб проводятся контрольно-пневматические испытания. Они предусматривают два этапа: на первом проходит очистка полости газопровода, на втором — контрольная опрессовка для проверки на герметичность и прочность.

Масштабная реконструкция газопровода продолжается в Якутске третий год. Трубы обновляются одновременно в нескольких районах города, том числе на улицах Каландаришвили, Чайковского, Якова Потапова, Шевченко. При этом работы ведутся в соответствии с утвержденными и согласованными с местной администрацией графиками.

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