«Проблемы пенсионной системы РФ нужно решать в комплексе»

Кемерово, , 08:44 — REGNUM Проблемы в пенсионной системе существуют, сокращается количество работающего населения, увеличивается количество пенсионеров. Такое соотношение не позволяет сделать достойные пенсии. Есть экономическое понимание, что наступит тот момент, когда Пенсионный фонд РФ (ПФР) не в состоянии будет обеспечить пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по шахматам», депутат Кемеровского городского Совета народных депутатов Юрий Скворцов.

«Тем не менее. удивляет поспешность решения правительства РФ. Проблему долго держали, не обсуждали в обществе и вдруг сразу после выборов президента страны, резко, без глубоко и всестороннего осуждения с экспертами пытаются её решить», — отметил эксперт.

По его мнению, перед тем как принять законопроект нужно сначала разработать меры по защите тех людей, которым продлят пенсионный возраст, а не говорить о том, что они только будут разработаны. Нужно показать, что люди в предпенсионном возрасте смогут найти работу. Одно дело пожелание, а другое дело реалии жизни, когда в возрасте 55−60 лет очень сложно найти работу. Кроме того, поднятие женщинам возрастной планки на восемь слишком много, она будет не в состоянии помогать детям воспитывать внуков, соответственно, молодое поколение будет сидеть дома и заниматься детьми. Поэтому резкое повышение возраста для женщин надо пересмотреть, оно должно быть скорректировано.

«На сегодняшний день не видно комплексности решения проблем в пенсионной страны. То есть при принятии законопроекта, надо рассматривать не только повышение пенсионного возраста, а целый пакет документов в комплексе», — высказал свое мнение Скворцов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»