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Медведев рассказал о планах финансирования системы заповедников в России

Экономика

«Развитие систем особой защиты природных территорий продолжится»

Медведев рассказал о планах финансирования системы заповедников в России
Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889

Петропавловск-Камчатский, 10 августа 2018, 08:41 — REGNUM  Система особо охраняемых природных зон в России получит «серьезные финансовые вливания», заявил 10 августа премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника в Камчатском крае.

«Развитие систем особой защиты, особой охраны природных территорий продолжится», — заявил Медведев, добавив, что система особо охраняемых зон получит «серьезные финансовые вливания».

По его словам, в скором времени будет принято решение о создании новых 24 особо охраняемых природных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная дума приняла в третьем чтении закон, направленный на воспроизводство лесного фонда России. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит сохранить природные богатства страны, а такое понятие, как «безвозвратные потери леса», уйдет в прошлое.

Читайте подробнее: Госдума приняла закон о восстановлении лесов с 2019 года

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Охрана природы
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