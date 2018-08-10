Медведев рассказал о планах финансирования системы заповедников в России

Петропавловск-Камчатский, , 08:41 — REGNUM Система особо охраняемых природных зон в России получит «серьезные финансовые вливания», заявил 10 августа премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника в Камчатском крае.

«Развитие систем особой защиты, особой охраны природных территорий продолжится», — заявил Медведев, добавив, что система особо охраняемых зон получит «серьезные финансовые вливания».

По его словам, в скором времени будет принято решение о создании новых 24 особо охраняемых природных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная дума приняла в третьем чтении закон, направленный на воспроизводство лесного фонда России. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон позволит сохранить природные богатства страны, а такое понятие, как «безвозвратные потери леса», уйдет в прошлое.

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