Украинский Институт сердца заподозрили в коррупции

Киев, , 08:40 — REGNUM Институт сердца на Украине проверит счетная палата на предмет нецелевого расходования бюджетных средств, заявили в министерстве здравоохранения Украины, сообщает 10 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, минздрав Украины считает, что в Институте сердца не налажена круглосуточная работа, а также возможно нецелевое использование медицинских стентов. Также ведомство подчеркнуло, что необходимо сделать выводы относительно эффективности использования институтом бюджетных средств для закупок. В целом счетная палата проверит всю финансовую деятельность института.

Напомним, ежегодно минздрав Украины увеличивает финансирование Института сердца. Так, в 2016 году на медикаменты и медицинские изделия институту выделили почти 64 млн гривен ($2,36 млн), а в 2018 году будет предоставлено более 100 млн гривен ($3,69 млн).