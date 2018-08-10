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Украинский Институт сердца заподозрили в коррупции

Экономика

Счетная палата проверит всю финансовую деятельность учреждения

Киев, 10 августа 2018, 08:40 — REGNUM  Институт сердца на Украине проверит счетная палата на предмет нецелевого расходования бюджетных средств, заявили в министерстве здравоохранения Украины, сообщает 10 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, минздрав Украины считает, что в Институте сердца не налажена круглосуточная работа, а также возможно нецелевое использование медицинских стентов. Также ведомство подчеркнуло, что необходимо сделать выводы относительно эффективности использования институтом бюджетных средств для закупок. В целом счетная палата проверит всю финансовую деятельность института.

Напомним, ежегодно минздрав Украины увеличивает финансирование Института сердца. Так, в 2016 году на медикаменты и медицинские изделия институту выделили почти 64 млн гривен ($2,36 млн), а в 2018 году будет предоставлено более 100 млн гривен ($3,69 млн).

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Коррупция и борьба с ней
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