Маткапитал для жителей Дальнего Востока предложено увеличить на 30%

Петропавловск-Камчатский, , 08:28 — REGNUM Материнский капитал для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) предложено увеличить на 30%. С данной инициативой на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона выступил глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

По мнению министра, для поддержки семей с детьми в ДФО на рождение первенца должны выплачиваться средства в объёме 150 тыс. рублей, материнский капитал для жителей региона следует поднять на 30%, а также необходимо обеспечить таким семьям льготные условия ипотечного кредитования.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России собирается вернуть индексацию материнского капитала с 2020 года, при этом будет учитываться уровень инфляции в стране.

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