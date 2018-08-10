Mouawad Group гордится покупкой главного бриллианта «Династии» у АЛРОСА

Якутск, , 08:18 — REGNUM Самый чистый из крупных бриллиантов за всю историю российского ювелирного искусства у АЛРОСА купила Mouawad Group. Бриллиант стал самым большим и ценным из драгоценных камней, когда-либо продаваемых АЛРОСА, и является частью коллекции «Династия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О покупателе коллекции сообщает ресурс Index Online.

«Это редкий камень с замечательной репутацией. Мы очень гордимся этим важным приобретением и добавим его в нашу коллекцию исторических алмазов», — заявил совладелец компании Фреди Паскаль Муавад.

По его словам, в главном бриллианте «Династии» Mouawad Group привлекло не только его исключительное качество, но и тот факт, что это самый большой и самый ценный алмаз, когда-либо продаваемый АЛРОСА.

Как сообщало ИА REGNUM, самый большой бриллиант коллекции «Династия» был продан на электронном аукционе 2 августа. Остальные четыре камня АЛРОСА продала в ноябре 2017 года. Общая стоимость реализации всех пяти бриллиантов коллекции по данным алмазодобывающей компании составила $10 млн.