Топливная компания в Чебоксарах потребовала льготную плату за аренду земли

Чебоксары, , 08:10 — REGNUM В столице Чувашии в пользу администрации Чебоксар завершилось дело о взыскании задолженности по арендной плате за землю. Ответчиком выступила торгово-промышленная топливная компания, которая просила снизить размер неустойки, ссылаясь на завышенный размер и «тяжёлое финансовое положение». Арбитражный суд Чувашии удовлетворил иск в части размера основного долга и вдвое снизил размер пени, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иск подала администрация города Чебоксары к торгово-промышленной топливной компании «Волганефтьхолдинг» с требованием взыскать 2 460 246,7 рубля арендного долга, в том числе 1 619 370,74 рубля долга за период с 1 мая 2017 года по 31 марта 2018 года и 840 875,96 рубля пени за период с 21 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. Согласно документу, в предварительном заседании суда ответчик пояснил, что «общество находится в тяжёлом финансовом положении, заявил о снижении неустойки» «в связи с завышенным её размером».

"Указал, что общество должно вносить льготную плату, поскольку ранее обладало участком на праве постоянного бессрочного пользования, о чём узнало недавно, обществом принимаются меры к пересмотру ранее состоявшихся судебных актов о взыскании арендной платы», — отмечается в документе суда.

В документе уточняется, что договор аренды участка по Автозаправочному проезду заключён в 2004 году, по его условиям топливная компания принимает «во временное владение и пользование земельный участок, относящийся к землям поселений», общей площадью 43 812 кв. метров «для завершения строительства и эксплуатации склада нефтепродуктов». Срок действия договора — 27 ноября 2028 года.

Арбитражный суд Чувашии удовлетворил иск частично. Суд удовлетворил требование истца о взыскании заявленного размера долга. В то же время суд сослался на «отсутствие документального подтверждения наступления отрицательных последствий, связанных с нарушением ответчиком обязательств перед истцом в виде реальных убытков или упущенной выгоды, частичное погашение основного долга за спорный период, незначительный период просрочки», суд снизил ставку неустойки с 0,1% до 0,05% за каждый день просрочки — до 423 615,31 рубля.

Напомним, 7 августа глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявлял, что проблемой остаётся задолженность по налогам в бюджет, которая выросла на 10 млн рублей и на 1 июля составила 254,5 млн рублей. В то же время удалось сократить долги по арендной плате за муниципальное имущество на 14,6 млн рублей — до 176 млн рублей, данную задолженность планируется сократить до конца года до 152 млн рублей.