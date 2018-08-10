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«Пенсионеры как квалифицированные специалисты – золотой запас страны»

Экономика

Если продлить пенсионный возраст, они смогут передавать опыт и знания молодёжи, заявил эксперт

Кемерово, 10 августа 2018, 07:55 — REGNUM  Вопрос о повышении пенсионного возраста в нашей организации ещё не обсуждался. Но в целом с политической точки зрения предложение правительства РФ поддерживаю, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Кемеровского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Кошелев.

«Работа есть, а работать некому. Пенсионеры как квалифицированные специалисты — это золотой запас страны, на них и держимся. Если продлить пенсионный возраст, они смогут передавать опыт и знания молодёжи», — высказал своё мнение эксперт.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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