«Пенсионеры как квалифицированные специалисты – золотой запас страны»

Кемерово, , 07:55 — REGNUM Вопрос о повышении пенсионного возраста в нашей организации ещё не обсуждался. Но в целом с политической точки зрения предложение правительства РФ поддерживаю, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Кемеровского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Кошелев.

«Работа есть, а работать некому. Пенсионеры как квалифицированные специалисты — это золотой запас страны, на них и держимся. Если продлить пенсионный возраст, они смогут передавать опыт и знания молодёжи», — высказал своё мнение эксперт.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»