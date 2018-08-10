За «откаты» чиновнику тюменская фирма заплатит миллион рублей

Тюмень, , 07:46 — REGNUM В Тюмени предприятие оштрафовано на миллион рублей за дачу взятки бывшему начальнику контрольно-договорного отдела управления государственной поддержки областного департамента инвестиционной политики. Коммерческая фирма путём подкупа незаконно получила бюджетную субсидию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что в июле 2016 года ООО «Фабрика дерева» подала заявку в департамент на возмещение затрат по уплате первого взноса при заключении фиктивного договора лизинга мембранного пресса — MVP 300 стоимостью свыше 1,4 млн рублей. Пресса в наличии не было, и организация не могла претендовать на субсидию. Проблему решили за взятку начальнику управления департамента. Чиновник предложил фирме представить для осмотра любой пресс и прикрепить на него бирку с названием оборудования, которое указано в заявке. После этого начальник управления департамента составил акт контрольного осмотра, указав, что фирмой представлено надлежащее оборудование. На его основании «Фабрика дерева» незаконно получила из областного бюджета субсидию в сумме более 474 тыс. рублей.

В прокуратуре отмечают, что чиновник брал взятки и у других фирм. В августе 2017 года он осуждён на три года лишения свободы условно. Причём он добровольно отдал в доход государству общую сумму взяток на 125 тыс. 841 рубль.

Более сурово наказание, четыре года лишения свободы, понёс руководитель ООО «Фабрика дерева», он же гендиректор ООО «Деловой мир», который совместно с другими предпринимателями путём оформления фиктивных договоров лизинга оборудования похитил из регионального бюджета более 50 млн рублей. Начальник контрольно-договорного отдела областного департамента инвестиционной политики помог в хищении лишь шести миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Беловоротничковый криминал по-тюменски: откаты и липовый лизинг