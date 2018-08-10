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«Главный показатель развития общества – социальный уровень пенсионера»

Экономика

Концепция законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве в целом поддержана, заявил эксперт

Москва, 10 августа 2018, 07:37 — REGNUM  В целом концептуально оцениваю повышение пенсионного возраста в России положительно, потому что в стране насчитывается 43 миллиона пенсионеров. А один их главных показателей развития общества — это социальный уровень пенсионера, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам, депутат на постоянной профессиональной основе Сафарбий Маремуков.

Если всё, что будет сэкономлено в результате повышения пенсионного возраста, будет направлено на улучшении жизни пенсионеров, то такой шаг только приветствуется. Конечно, будут корректировки, поправки и уточнения законопроекта, но в целом концепция правильная.

«В Кабардино-Балкарии вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждался с участием заинтересованных лиц, с представителями пенсионной системы, с общественниками, и все пришли к такому выводу, что концепция законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве должна быть поддержана», — высказал свое мнение Маремуков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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