«Главный показатель развития общества – социальный уровень пенсионера»

Москва, , 07:37 — REGNUM В целом концептуально оцениваю повышение пенсионного возраста в России положительно, потому что в стране насчитывается 43 миллиона пенсионеров. А один их главных показателей развития общества — это социальный уровень пенсионера, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам, депутат на постоянной профессиональной основе Сафарбий Маремуков.

Если всё, что будет сэкономлено в результате повышения пенсионного возраста, будет направлено на улучшении жизни пенсионеров, то такой шаг только приветствуется. Конечно, будут корректировки, поправки и уточнения законопроекта, но в целом концепция правильная.

«В Кабардино-Балкарии вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждался с участием заинтересованных лиц, с представителями пенсионной системы, с общественниками, и все пришли к такому выводу, что концепция законопроекта об изменениях в пенсионном законодательстве должна быть поддержана», — высказал свое мнение Маремуков.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»