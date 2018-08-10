Врио главы Колымы считает не нормальным рост цен на топливо в регионе

Магадан, Магаданская область, , 06:35 — REGNUM В Магаданской области будут инициировать новые проверки обоснованности стоимости бензина в населённых пунктах региона. От колымчан поступают жалобы, что разница в цене топлива с Магаданом может превышать 20%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Хотелось бы знать, попадает ли эта проблема под расследование антимонопольной службы, — поинтересовался врио главы области Сергей Носов. — Почему такая разница в цене? У меня есть вопросы, в том числе и к поставщикам».

Он заверил, что по этому вопросу руководство области будет плотно работать с федеральной антимонопольной службой, и поручил министерству финансов региона рассчитать обоснованность надбавок в цене на топливо после перевозки в муниципалитеты.

«Меня вопрос стоимости топлива, особенно дизтоплива, беспокоит не меньше вас. Потому что на дизтопливе работают многие котельные, и его цена влияет на экономику области. У нас одни из самых дорогих цен на топливо в стране», — также отметил Сергей Носов.

Он констатировал, что с дальневосточного завода «Роснефти» бензин регионам продают по разной цене: например, Камчатке на 15−20% дешевле, чем Колыме.

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Врио главы региона также беспокоит вопрос, почему в посёлке Сусуман дизтопливо стоит так дорого. Носов сомневается, что такие накрутки законны, и уверен, что такое завышение цены должно быть предметом разбирательства антимонопольных органов.

«Но система сложена так, что разорвать её в одночасье невозможно. Если мы останемся вообще без всего, то рискуем просто остановиться, особенно зимой. Рисковать я не буду. А вот как сделать альтернативу, — я обещаю, что вариант мы найдём. И разберёмся, насколько должна отличаться стоимость солярки в Магадане и в Сусумане», — также отметил врио главы Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, существенно дороже, чем в Магадане, автомобильное топливо стоит также в посёлке Ягодный. Там его продают по 72 рубля за литр.

Напомним, стоимость литра бензина на заправках в Магадане 7 августа выросла сразу на два рубля и достигла 48,8 рублей. Жители города возмущены и считают, что причина такого удорожания — монополия на поставки топлива.