Наменяли: московский банк вернёт «Татфондбанку» почти 120 млн рублей

Казань, , 05:57 — REGNUM Обанкроченному в апреле 2017 года «Татфондбанку» вернут более 119,845 млн рублей, выплаченных ПАО «Московский кредитный банк» по шести договорам мены, заключённым в сентябре 2016 года. Договоры были расторгнуты, деньги, выплаченные по ним, вернутся на счета ТФБ, но этим же решением были восстановлены обязательства банка Татарии перед банком из Москвы на ту же сумму. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу ПАО «Московский кредитный банк» без удовлетворения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, финансовые трудности «Татфондбанка» стали очевидны в декабре 2016 года. Банк, где на тот момент доля республики превышала 40%, попытались спасти, но попытка не удалась, и уже в марте 2017 года ТФБ лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом. На сегодня конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» пытается оспорить сделки, которые были заключены в период появления проблем у банка, а также взыскать долги. Одновременно расследуются уголовные дела, возбуждённые по фактам хищения средств банка путём выдачи кредитов, заключения различных договоров с юрлицами, в том числе мены ценных бумаг, «злоупотребления полномочиями под видом замещения прав требования по кредитным договорам на выпущенные банком облигации, а также при расторжении договоров залога по кредитным договорам». Фигурантом ряда дел проходит бывший глава правления банка Роберт Мусин, признанный также банкротом как физлицо. Сам ТФБ на начало июля 2018 года имеет в реестре свыше 18,2 тыс. кредиторов с общей суммой требований, превышающей 156 млрд рублей.

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Обжалование сделок с ПАО «Московский кредитный банк» проходило по инициативе конкурсного управляющего ТФБ в рамках банкротной процедуры.

«Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, по условиям договора РЕПО No1039/16 RS/B/K50067 брокер обязался передать в собственность ПАО «Татфондбанк» документарные процентные неконвертируемые облигации ПАО «Московский кредитный банк» (далее — эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 11, государственный регистрационный номер выпуска 4 110 1978B/RU000A0JTF50, номинальной стоимость 1000 рублей за 1 штуку, в количестве 500 000 шт. (далее — облигации ПАО «Московский кредитный банк»). Сумма сделки по первой части РЕПО составляет 426 897 000 рублей, дата исполнения первой части сделки РЕПО — 20.09.2016 года. Сумма сделки по второй части РЕПО определяется по указанной в договоре формуле, срок обратного выкупа ценных бумаг обусловлен датой предъявления требования об исполнении РЕПО, но не позднее 15.12.2016 года», — отмечается в материалах дела.

Московский банк первую часть обязательств выполнил, передав ТФБ 500 тыс. своих облигаций, и 8 декабря 2016 года направил «в адрес должника требование об исполнении обязательств по второй части сделки РЕПО», по которому банк должен был передать обратно облигации банка на сумму 437 032 887 рублей 79 копеек. Но обратного возврата не произошло, и «Московский кредитный банк» 9 декабря 2016 года уведомил ТФБ «о проведении процедуры урегулирования взаимных требований». На банк Татарии была возложена обязанность уплатить ПАО «Московский кредитный банк» 83 492 112 рублей 21 копеек разницы между рыночной стоимостью облигации ПАО «Московский кредитный банк» и ценой второй части сделки РЕПО.

«Согласно выписки по ностро-счёту (корреспондентскому счёту) ПАО «Татфондбанк» в ПАО «Московский кредитный банк» 83 492 112 руб. 21 коп. были списаны ПАО «Московский кредитный банк» с данного счёта 12.12.2016 года. В результате списания денежных средств обязательства сторон по договору РЕПО No1039/16 RS/B/K50067 были прекращены исполнением», — уточняется в определении второй судебной инстанции.

По аналогичной схеме была проведена операция по передаче московским банком биржевых облигаций ПАО «Аптечная сеть 36,6» номинальной стоимость 1000 рублей за штуку, в количестве 535 000 шт. Сумма сделки по первой части РЕПО составляла 499 440 690 рублей. Цена обратного выкупа была 511 298 994 рублей 91 копейку, разница между рыночной стоимостью облигации и ценой второй части сделки составила 36 353 755 рублей 9 копеек. Они были также списаны.

Из рассмотрения данного спора также стало известно, что ТФБ уже 8 декабря 2016 года не мог выполнять свои обязательства перед клиентами. Так, банк не исполнил 16 483 платежных документа клиентов на общую сумму 4 140 629 045 рублей 66 копеек «из-за отсутствия средств на корреспондентском счете», на 12 декабря — 38 302 требований на сумму 7 103 650 930,42 рубля, на 13 декабря — 46 525 требований на сумму 87 12 958 703,15 рубля, на 14 декабря — 51 004 требования на сумму 8 262 950 287,56 рубля.