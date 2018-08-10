Китайская энергокорпорация намерена создать Лаосу национальную энергосеть

Вьентьян, , 04:13 — REGNUM Китайская энергетическая компания China Southern Power Grid (CSG) подписала в столице Лаоса Меморандум о понимании касательно разработки и строительства национальной энергосети Лаоса, сообщает 9 августа агентство Синьхуа.

В присутствии заместителя премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхандона, находящийся с визитом во Вьентьяне председатель совета директоров корпорации CSG Ли Цинкй подписал с лаосскими министром планирования и инвестиций Супханхом Кеомисаем соответствующий документ и управляющим директором лаосской компании Electricite du Laos (EDL) Боуном Оумом Суванпхенгом.

Китайская CSG также пожертвовала 1,2 млрд кип (порядка $142 млн) правительству Лаоса во время церемонии подписания меморандума на помощь жертвам наводнения на юге страны и для ремонта их домов.

Напомним, что 23 июля произошёл прорыв недостроенной дамбы в лаосской провинции Аттапы на юге страны. Строительством сооружения занималась южнокорейская, лаосская и тайская компании. Вода затопила 13 деревень, шесть из них были почти полностью погребены под грязью, в общей сложности 13 тыс. жителей пострадали.

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