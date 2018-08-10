Прокуратура настаивает на уголовном деле против «Натали Турс»

Москва, , 03:45 — REGNUM Столичная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против туроператора «Натали Турс» после проверки компании, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Сообщается, по результатам проверки прокуратура направила материалы в следственный комитет для решения вопроса о заведении уголовного дела. Выявлены факты нарушения федерального законодательства в сфере защиты прав потребителей и туристической деятельности.

Напомним, 4 июля гендиректор компании «Натали Турс» заявил о неспособности компании выполнять обстоятельства перед партнерами, в связи с чем все ранее подтвержденные туры будут аннулированы. Компания приступила к выплате компенсаций туристам, однако, по данным Ассоциации туроператоров России, денег на выплаты всем пострадавшим не хватит.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 августа, в Роспотребнадзор на «Натали Турс» подали жалобы уже более 850 клиентов в связи с тем, что компания отказалась выполнять уже оплаченные туры и предложила перенести их на 2019 год.

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