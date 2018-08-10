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Бренд Media Markt растворится в «М.Видео»

Экономика

У «М.Видео» в управление окажутся 42 магазина сети

Москва, 10 августа 2018, 02:52 — REGNUM  Сделка, позволяющая компании «М.Видео» купить российские магазины Media Markt, одобрена ФАС, передает телекомпания НТВ.

В антимонопольной службе считают, что этот шаг не ограничит конкуренцию на рынке, а «позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети».

В итоге у «М.Видео» в управлении окажутся 42 магазина сети. Бренда Media Markt в России больше не будет. Все операции завершатся до конца следующего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «М.Видео» купила «Эльдорадо»: сумма сделки составила 45,5 млрд руб.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть «М.Видео» купила «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

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