Биржевое падение «Аэрофлота» смягчилось

Москва, , 02:23 — REGNUM Снижение акций «Аэрофлота» сократилось до 1,03% после падения на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.

В течение дня 9 августа максимальная стоимость акции составляла 110,7 руб., минимальная — 98,15 руб. Закрытие торгов завершилось стоимостью одной акции 111,85 руб.

Падение акций произошло на фоне введения США новых антироссийских санкций, в результате которых начнет действовать запрет на полеты в Штаты для «Аэрофлота».

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