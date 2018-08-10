Премьер Армении подвёл «революционные итоги» развития экономики

Ереван, , 01:27 — REGNUM Революция не только не привела к экономическому спаду в Армении, но и способствовала экономической активности. Об этом 9 августа на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, говоря о высоком показателе экономической активности за первое полугодие.

«Принято считать, что после таких политических изменений экономическая активность обычно переживает резкий спад, но я считаю, что наша революция и в этом случае зафиксировала очень важную особенность: согласно официальной статистике, в течение июня у нас был зафиксирован показатель экономической активности на уровне 9,6%, а в полугодовом разрезе показатель экономической активности составил 8,9%. То есть, революция, политические изменения не только не привели к экономическому спаду, хотя обычно происходит так, и это считается нормальным, но, наоборот, она привела к некоторой экономической активности. Это, конечно, обусловлено определенными объективными и субъективными причинами», — цитирует Пашиняна azatutyun.am.

Согласно данным, опубликованным на днях Национальной статистической службой, экономическая активность в Армении в первом полугодии составила 8,9%. Выделяются данные внешней торговли: по сравнению с первым полугодием прошлого года, экспорт из страны увеличился на 20%, импорт — на 339%.

«Наша важнейшая позиция — не мешать нормальному развитию экономики, наоборот, помогать», — заявил премьер.

По его словам, чтобы осуществлять экономическую деятельность в Армении, больше не нужно получить чье-то «добро».

"Мы гарантируем, правительство Республики Армения гарантирует безопасность инвестиций. Это означает, что любые инвестиции никоим образом не могут быть подвергнуты опасности. При одном условии, что это законные инвестиции, то есть, там нет никаких следов незаконной деятельности. Любые инвестиции и инвесторы свободны от любых коррупционных обязательств на любом уровне.

То есть, если вдруг произойдет такое явление, правительство и правоохранительные органы будут ответственны за то, чтобы быстро решить эти проблемы и привлечь к ответственности всех тех, кто пытается сформировать какое-либо коррупционное обязательство в отношении какого-либо инвестора», — заявил глава правительства.