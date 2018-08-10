В пользу «бедных». Лисин оценил идею помощника президента по сверхдоходам

Москва, , 01:12 — REGNUM Предложение об изъятии сверхдоходов у металлургов, внесенное помощником российского президента Андрея Белоусова, похоже на «поощрение неэффективности», заявил владелец НЛМК Владимир Лисин, передает РБК.

Комментируя инициативу Белоусова, Лисин заявил, что такое нововведение не будет справедливым. Налоговую нагрузку нужно рассчитывать по-другому.

Так, в базу расчета нельзя закладывать выручку компаний, относящихся к иностранной юрисдикции. К тому же налоговую нагрузку нужно считать от прибыли фирмы, а не от выручки, причем учитывать при расчетах как НДФЛ, так и страховые взносы и неналоговые платежи.

По его мнению, инициатива помощника главы государства «выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить».

Напомним, Белоусов предложил для выполнения майских указов президента увеличить налоговую нагрузку для металлургических компаний на 250 млрд рублей. Таким образом он предложил добиться уравнивания рентабельности по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) для металлургов, химиков, нефтехимиков и для нефтяных и газовых компаний.