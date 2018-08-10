Роспотребнадзор выписал штрафов на 760 тыс. рублей за некачественную воду

Москва, , 00:55 — REGNUM Московский Роспотребнадзор по результатам проверки бутилированной воды за первое полугодие 2018 года выписал штрафов на общую сумму около 760 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Отмечается, что из взятых 1727 проб бутилированной воды 51 проба не соответствовала требованиям нормативной документации, 17 проб не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям. При этом все взятые пробы соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям.

«За нарушения к административной ответственности привлечено 19 виновных лиц, общая сумма административных штрафов составила 758 тыс. руб», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, из-за ненадлежащих условий хранения бутилированной воды в организациях, к реализации не была допущена партия воды общим объемом около 4,5 тыс. литров. Также на 300 тыс. было оштрафовано ЗАО «Москва-Макдоналдс», так как химический состав минеральных вод, продававшихся в заведении, не соответствовал указанному на упаковке.

Как сообщало ИА REGNUM, управление столичного Роспотребнадзора провело проверку 44 заведений сети общепитов McDonald's. По совокупности выявленных в заведениях сети быстрого питания нарушений McDonald's получил штраф на сумму более 5,5 млн рублей.

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