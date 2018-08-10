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Роспотребнадзор выписал штрафов на 760 тыс. рублей за некачественную воду

Экономика

«За нарушения к административной ответственности привлечено 19 виновных лиц, общая сумма административных штрафов составила 758 тыс. руб»

Роспотребнадзор выписал штрафов на 760 тыс. рублей за некачественную воду
AVRS
Некачественная вода

Москва, 10 августа 2018, 00:55 — REGNUM  Московский Роспотребнадзор по результатам проверки бутилированной воды за первое полугодие 2018 года выписал штрафов на общую сумму около 760 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Отмечается, что из взятых 1727 проб бутилированной воды 51 проба не соответствовала требованиям нормативной документации, 17 проб не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям. При этом все взятые пробы соответствовали требованиям по санитарно-химическим показателям.

«За нарушения к административной ответственности привлечено 19 виновных лиц, общая сумма административных штрафов составила 758 тыс. руб», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, из-за ненадлежащих условий хранения бутилированной воды в организациях, к реализации не была допущена партия воды общим объемом около 4,5 тыс. литров. Также на 300 тыс. было оштрафовано ЗАО «Москва-Макдоналдс», так как химический состав минеральных вод, продававшихся в заведении, не соответствовал указанному на упаковке.

Как сообщало ИА REGNUM, управление столичного Роспотребнадзора провело проверку 44 заведений сети общепитов McDonald's. По совокупности выявленных в заведениях сети быстрого питания нарушений McDonald's получил штраф на сумму более 5,5 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: McDonald's в Москве оштрафовали на 5,5 млн рублей

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Кризис качества продуктов питания
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