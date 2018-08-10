Санкции США против Ирана не затронут поставки газа из Азербайджана в Европу

Баку, , 00:51 — REGNUM Новые санкции США против Ирана не коснутся проекта «Южный газовый коридор», предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на соответствующее распоряжение президента США Дональда Трампа.

S&P Global Platts отмечает, что в распоряжении Трампа упоминается выражение «исключение проект природного газа», которое подразумевает ЮГК. При этом указывается, что данный газовый коридор «предоставляет Турции и странам Европы энергетическую безопасность и энергетическую независимость».

Кроме того, указывается, что ВР хотела получить разрешение на нераспространение санкций на проект разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», которое является источником природного газа для ЮГК, где иранская компания NICO имеет 10% доли в проекте второго этапа разработки месторождения «Шах-Дениз».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

«Интерфакс» напоминает, что основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.

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