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Китай продолжает открывать свой рынок для иностранных инвесторов

Экономика

И намерен соединить Шанхайскую фондовую биржу с Лондонской

Китай продолжает открывать свой рынок для иностранных инвесторов
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Китайские фигурки

Пекин, 9 августа 2018, 20:38 — REGNUM  Китайский комитет по контролю над ценными бумагами (ККЦБ) начал политику смягчения ограничений на иностранные инвестиции в секторе ценных бумаг; целью провозглашается проведение структурной реформы и открытие рынков капитала в интересах ускорения развития экономики страны, сообщает 9 августа Синьхуа.

В стране теперь разрешается 51-процентная иностранная собственность для брокерских компаний, фьючерсных дилеров и компаний по страхованию жизни; полностью ограничения в этом секторе будут сняты к 2012 году.

Отдельно подчеркивается, что ускорится подготовка к запуску стратегической программы соединения Лондонской и Шанхайской фондовых бирж, на что отводится время сроком в один год.

Отметим, что это свидетельствует о значительном продвижении планов стратегического партнерства Китая и Великобритании, контакты между которыми на разных уровнях, включая высший, резко активизировались с весны 2018 года.

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Экономика Китая
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